На фоне скандала с закупками продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам в Минобороны произошли увольнения.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что по решению президента Владимира Зеленского останется на должности после разразившегося в МО коррупционного скандала с закупками продуктов питания для ВСУ. Об этом сообщает The Guardian.

"На вопрос, планирует ли он оставаться на посту министра обороны в ближайшие месяцы, Резников ответил: "Да, это было решение моего президента", — передает издание его слова.

Скандал в Минобороны Украины и кадровые перестановки

24 января после скандала с закупкой пищевых продуктов для воинских частей замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

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В декабре 2022 года был отстранен от обязанностей, а в январе 2023 освобожден от должности директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

5 февраля 2023 года некоторые украинские СМИ сообщили, что министр обороны Алексей Резников может быть уволен на следующей неделе. Его должность может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов.

В тот же день Резников заявил, что решение быть или не быть ему министром обороны, согласно Конституции, принимает президент.

13 февраля Резников объявил о подаче документов на согласование кандидатур на должности своих заместителей. По информации СМИ, на эти должности претендуют волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега и народный депутат V, VI и VII созывов, экс-посол в Канаде Андрей Шевченко.

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