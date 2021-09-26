Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил боксера Александра Усика за завоевание чемпионских титулов в результате победы над британцем Энтони Джошуа.

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжелая, но потому еще более ценная победа. Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! УКРАИНА!!!", - написал президент на своей странице в Facebook.

Бой Усик - Джошуа: итоги

Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоялся на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

По итогам 12 раундов Усик одержал победу единогласным решением судей. Счет на судейских записках был 117-112, 116-112 и 115-113.

Читайте такжеУсик - Джошуа: лучшие моменты боя (видео)Украинец стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, отобрав у Джошуа все четыре титула. Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Кроме того, Усик оказался лишь третьим боксером в истории, которому удалось стать чемпионом мира и в первом тяжелом весе, и в супертяжелом. Ранее эта вершина покорилась Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.

Это 19-й поединок Александра Усика на профи-ринге и его 19-я победа. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел свое второе поражение. Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.

В честь получения новых титулов и победы над британцем Александр Усик исполнил на ринге свой коронный гопак.

При этом многие украинцы, однако, не смогли полноценно посмотреть прямую трансляцию боя Усик - Джошуа из-за сбоя в работе сервиса MEGOGO, который единственный транслировал бой в Украине. УНИАН вел текстовую онлайн-трансляцию боя.

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Автор: Катерина Комолова