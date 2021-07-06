Стороны обменялись мнениями о важности фиксации европейской перспективы Украины.

В рамках рабочего визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. Зеленский отметил неизменность стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Об этом сообщило Официальное интернет-представительство президента.

Согласно сообщению, состоялся обмен мнениями о важности фиксации европейской перспективы Украины и дальнейшей поддержке этой амбициозной цели со стороны Евросоюза и государств – членов ЕС.

Президент Украины высоко оценил тот факт, что именно Литва стала первой страной Евросоюза, которая заключила с Украиной соответствующую двустороннюю декларацию.

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Отдельное внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения, которая продолжается вдоль украинской государственной границы, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский выразил благодарность Литве и руководству Европейского Союза за четкую позицию относительно неприемлемости возобновления диалога ЕС – РФ на самом высоком уровне в условиях продолжения агрессии России против нашего государства.

В июне Ангела Меркель вместе с Францией предложила лидерам ЕС пригласить на саммит российского президента Владимира Путина, страна которого находится под международными санкциями за военное вторжение в Украину и оккупацию Крыма.

Однако соседи Украины и ряд других стран-членов ЕС отказались от такого предложения. Меркель в ответ отметила, что ей жаль, но работа продолжается.

Учитывая это, в МИД Украины вызвали послов Германии и Франции и заявили, что украинский вопрос должен рассматриваться исключительно с участием представителей от Киева. В то же время у Зеленского считают инициативу Меркель "проявлением слабости".

Ангела Меркель выступает за достройку российского трубопровода "Северный поток-2" в обход Украины, несмотря на призывы критиков не поддаваться на газ россиян. Последние считают проект очередным путем политического давления России на Запад и входом в энергетическую зависимость от Кремля.

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Автор: Татьяна Герасименко