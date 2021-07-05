Как отметил президент, этот проект - прямая ловушка безопасности для всех.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все страны Европы должны объединиться в противодействии реализации строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" сегодня в Киеве.

"Введение его в эксплуатацию - это не про экономику, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружие против всей Европы в будущем. Это прямая ловушка безопасности для всех. И следует и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина - вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе", - подчеркнул президент.

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Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим «Северным потоком-1». Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск «Северного потока-2». По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

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Автор: Леся Лещенко