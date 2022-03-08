Он отметил, что по позиции НАТО в Украине почувствовали, что альянсы не действуют.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Великобритании заявил, что "альянсы бездействуют" и "гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля".

Соответствующее заявление Зеленский сделал сегодня во время онлайн выступления.

"На восьмой день (войны России против Украины – ред.) мир увидел, что из российских танков стреляют по (Запорожской – ред.) атомной электростанции – крупнейшей в Европе. И мир начал понимать, что это террор против всех. Это великий террор", – сказал Зеленский.

"На девятый (день войны – ред.) – мы слушали встречу стран НАТО. И без желаемого для нас результата, без мужества. Да, мы почувствовали это. Я не хочу никого обидеть, мы это почувствовали, что альянсы не действуют. Даже небо закрыть не могут. И потому гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля", – подчеркнул президент Украины.

Ранее Зеленский в интервью американскому каналу ABC News заявил, что "давно охладел" по вопросу вступления Украины в НАТО после заявлений Альянса о неготовности принять Украину в свой состав.

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