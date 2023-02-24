Президент подчеркнул, что если бы он хотел назначить руководителя ГУР министром обороны вместо Резникова, то это делалось бы в соответствии с украинским законодательством.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, шла ли речь о назначении руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова министром обороны вместо Алексея Резникова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ответ на вопросы журналистов во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

Президент подчеркнул, что публично не обсуждает некоторые решения Ставки Верховного главнокомандующего публично, в частности, ситуации безопасности в некоторых регионах, ситуации в некоторых институтах и тому подобное.

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"У меня были мнения относительно Министерства обороны, сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечивать нам безопасность. Усилить это либо военными, либо разведчиками", - сказал президент.

"Если бы я хотел назначить министром обороны нашего главного разведчика, то мы бы делали это исключительно шагами украинского законодательства", - подчеркнул Зеленский.

Кадровые новости из Минобороны

24 января после скандала с закупкой услуг питания для воинских частей заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также в январе был уволен с должности директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. В СБУ его обвинили в растрате государственных средств.

14 февраля правительство назначило Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка первым заместителем министра обороны.

21 февраля Кабинет министров Украины назначил основателя благотворительного фонда "Вернись живым" Виталия Дейнегу заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации. На должность заместителя министра по вопросам евроинтеграции назначен журналист, экс-посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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