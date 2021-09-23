В Украине сделан еще один шаг для лишения олигархов влияния на чиновников, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за принятие закона об олигархах.

Глава государства прокомментировал принятие документа в Twitter.

"Приветствую принятие Верховной Радой моего законопроекта о деолигархизации №5599! Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа", – отметил президент.

Читайте такжеНе дали ни одного голоса: в Раде три фракции не поддержали закон об олигархахПо его словам, сделан еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться.

Кроме того, на своей странице в Facebook Зеленский отметил, что благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством.

"Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят... Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная – да. А для олигархов путь единственный – стать чистым бизнесом", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение об исключении лица из Реестра олигархов принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков.

Устанавливается, что решение о признании лица имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом) принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

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Автор: Антонина Доломанжи