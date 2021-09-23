Принятие закона об олигархах – это вопрос становления Украины как государства, считает секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что точка выбора пройдена, и наше государство должно раз и навсегда избавиться от кланово-олигархической системы.

Чиновник так на своей странице в Facebook прокомментировал принятие закона об олигархах.

По его мнению, 23 сентября – самый важный день в новейшей истории Украины.

"Эксперты и ученые позже, видимо, напишут о нем как о точке бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым. Мы могли снова идти старой дорогой с эффектом колеи, которая всем надоела и вела к будущему без будущего, или избрать трудную и до этого никем еще не пройденную дорогу перемен и очищения", – заявил Данилов.

Читайте такжеНе дали ни одного голоса: в Раде три фракции не поддержали закон об олигархах"За 30 лет нашу страну часто вели ложными путями, заводя в тупики или пытаясь направить нас по старому московскому тракту", который усеян костями украинцев. Парламент голосовал за ложные законы, а экспрезиденты принимали ошибочные, иногда пагубные, решения", – подчеркнул чиновник.

По его словам, сегодня настало другое время – время новой дороги.

"Точка выбора пройдена. Украина раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы. Это вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего. Или будет ситуация, когда десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа", – сказал секретарь СНБО.

Он поблагодарил всех народных депутатов, которые проголосовали за законопроект президента Владимира Зеленского и "дали шанс на глубинные изменения, и, самое главное, дали надежду на лучшее будущее, которое украинцы заслуживают".

Напомним, 23 сентября Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Решать, кто в Украине является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также будет создан Реестр олигархов.

Автор: Виталий Саенко