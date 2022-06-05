Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину отправился в Запорожье.
Об этом в Instagram сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Запорожье. Общаемся с мариупольцами", - написал он.
На фото из Запорожья кроме президента Владимира Зеленского он также отметил главу ОПУ Андрея Ермака.
Это второй публичный рабочий визит президента за пределы Киевской области с начала полномасштабного вторжения.
Как писал УНИАН, в конце мая Зеленский ездил в Харьков и посетил передовые позиции украинских военных в этом регионе.
Также президент в начале апреля посетил Бучу, в которой были обнаружены свидетельства массовых убийств мирных жителей российскими оккупантами.