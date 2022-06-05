Это второй публичный рабочий визит президента за пределы Киевской области за более чем 3 месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину отправился в Запорожье.

Об этом в Instagram сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Запорожье. Общаемся с мариупольцами", - написал он.

На фото из Запорожья кроме президента Владимира Зеленского он также отметил главу ОПУ Андрея Ермака.

Это второй публичный рабочий визит президента за пределы Киевской области с начала полномасштабного вторжения.

Как писал УНИАН, в конце мая Зеленский ездил в Харьков и посетил передовые позиции украинских военных в этом регионе.

Также президент в начале апреля посетил Бучу, в которой были обнаружены свидетельства массовых убийств мирных жителей российскими оккупантами.

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