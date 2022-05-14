Речь идет о прекращении торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с Беларусью.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявляет, что Запорожье разрывает соглашения о сотрудничестве региона с белорусскими территориями.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Прекращаем сотрудничество с пособником России - Республикой Беларусь! Документы о прекращении торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с Республикой Беларусь по моему поручению уже подготовлены", - сообщил Старух.

Так, рассказал он, прекращается действие соглашений 2018 года, которые были заключены в городе Гомель с Могилевским, Минским, Гомельским, Гродненским и Брестским областными исполнительными комитетами Беларуси.

"Кроме того, расторгнуты соглашения 1993 года об экономическом сотрудничестве между нашим регионом и белорусскими территориями", - отметил глава ОВА.

Напомним, Россия использует приграничную территорию Беларуси в войне против Украины. Именно с белорусской территории по Украине были выпущены десятки ракет.

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