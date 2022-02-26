Президент подчеркнул, что украинские дипломаты боролись "круглосуточно и вдохновенно" за то, чтобы все страны Европы согласовали это решение.

Отключение России от SWIFT - это миллиарды убытков для нее и конкретная цена за подлое вторжение в Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"SWIFT - как много в этом слове для РФ. Отключение от глобальной финансовой цивилизации", - подчеркнул он.

Президент отметил, что украинские дипломаты боролись "круглосуточно и вдохновенно" за то, чтобы все страны Европы приняли решение отключить Россию от международной межбанковской сети.

"Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды убытков для России - конкретная цена за это подлое вторжение в нашу страну", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале технической подготовки к принятию решения об отключении России от SWIFT.