Украина добилась отключения России от SWIFT.

Началась подготовка к отключению России от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети.

"Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся украинская дипломатия - от президента Украины до атташе в украинском посольстве", - написал Кулеба.

Министр отметил, что эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины.

Как сообщал УНИАН, США и Евросоюз длительное время рассматривали вопрос об отключении России от системы SWIFT. Ранее Франция, Кипр, Италия и Венгрия также поддержали это предложение.