Кирилл Буданов подтвердил, что Россия хочет одержать победу на востоке Украины до 9 мая.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что существуют признаки подготовки к мобилизации в РФ.

Об этом он сказал в интервью для НВ.

Буданов ответил на вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию 9 мая.

"Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", - сказал начальник ГУР.

Буданов подтвердил, что Россия хочет одержать победу на востоке Украины до 9 мая.

"Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никоим образом они не успевают", - подчеркнул глава украинской разведки.

Ранее Алексей Арестович заявил, что мобилизация на России ускорит крах режима Путина. Напомним, что в Украине против оккупантов воюют и граждане России. Они уже сформировали свой легион и получили форму.

В Украине мобилизация будет продолжена после 24 мая, если того потребует ситуация.

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