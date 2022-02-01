Зеленский и Йоханнис обменялись мнениями по реализации Украиной стратегии европейской интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и обсудил с ним ситуацию безопасности в регионе и на Черном море.

Как сообщает пресс-служба главы государства собеседники обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Румынией, которую отмечают сегодня, и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двустороннего сотрудничества.

Зеленский ознакомил собеседника с актуальной ситуацией с безопасностью на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, а также вдоль государственной границы Украины.

Президенты обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и практические инициативы нашей страны, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе.

Зеленский и Йоханнис обменялись мнениями по реализации Украиной стратегии европейской интеграции.

Президент Украины отметил важность предоставления европейской перспективы Украине и выразил надежду на поддержку этой амбициозной цели со стороны Румынии.

Читайте такжеУкраина и Польша планируют соединить свои столицы скоростной железной дорогой - ШмыгальГлавы государств также обсудили состояние реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительство мостового перехода через реку Тиса.

Отдельное внимание было уделено украинско-румынскому сотрудничеству в образовательной сфере. Лидеры положительно оценили подготовку к заключению Протокола о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и науки Украины и Министерством национального образования Румынии.

Кроме того, они подтвердили взаимную настроенность способствовать сохранению культурного наследия Украины и Румынии, в частности, путем реализации соответствующих проектов обоими государствами.

Зеленский пригласил Йоханниса посетить с визитом Украину в удобное время.

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