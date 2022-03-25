Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужна поддержка.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по поводу поддержки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с обращением к Европейскому совету и народам Европы, Зеленский напрямую обратился к Орбану:

"Венгрия... я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство. Я был в Будапеште. Я обожаю ваш город. Я был много раз - очень красиво, очень душевно. И такие же люди. У вас были трагические моменты в жизни".

Зеленский отметил, что был на набережной со своей семьей и видел мемориал "Обувь на реке Дунай" (речь идет о мемориал в память о жертвах Холокоста, установленном в 2005 году на берегу Дуная в Будапеште - УНИАН) о массовых убийствах. "Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире", - сказал Зеленский, обращаясь к Орбану.

"И это сегодня делает Россия. Та же обувь. В Мариуполе, там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты колеблешься - вводить санкции или нет? Колеблешься - пропускать оружие или нет? Колеблешься - торговать с Россией или нет? Нет времени колебаться. Пора уже решать", - заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что Украине нужна поддержка. "Мы верим в вас. Нам нужна ваша поддержка. Мы верим в твой народ. Мы верим в Европейский Союз. И мы верим, что в решающий момент Германия также будет с нами", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Венгрия не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, поскольку это якобы может привести к боевым действиям в воздухе. Также Будапешт выступает против введения миротворцев в Украину из-за рисков начала сухопутной войны.