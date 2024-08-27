Зеленский заявил, что операция в Курской области уже является успешной.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в сентябре планирует, в том числе обсудить операцию наших Сил обороны в Курской области. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по результатам формы "Украина 2024. Независимость".

"Курщина является частью плана, о котором я буду говорить с президентом Байденом. По крайней мере, - один из этапов этого плана. Главный момент в этом плане - это принуждение России закончить войну, очень хочется - справедливо для Украины. И если этот план будет принят, и второе, что важно, как мы с вами выяснили, принять - это одно, а еще выполнить - это второе. Так вот, если эти два элемента сработают, мы очень верим, что сработает главная цель", - заявил он.

Также Зеленский заявил, что операция в Курской области уже является успешной.

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"Я действительно так считаю. И со мной соглашаются западные коллеги. Много решений уже есть, потому что уже есть успех на Курщине", - заверил Зеленский.

Зеленский анонсировал встречу с Байденом - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня президент заявил, что сейчас очень много вещей зависит от позиции США, поэтому нужно больше работать с Вашингтоном. В частности, в сентябре возможна встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

По его словам, иногда наблюдается задержка с предоставлением помощи от США, однако от партнеров все пакеты получены: "Мы не можем говорить о действующем президенте как о президенте прошлого. Это не правильно. У нас сегодня есть отношения, они серьезные. Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре. Дай бог, что я смогу позволить себе быть на Генассамблее ООН", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что достаточно много вещей зависит сегодня от США, в частности, намекнул, что зависит и решение ряда европейский стран относительно разрешения Украине бить их ракетами по военным объектам на территории России: "И даже многие решения в Европе относительно разрешений, вы знаете о чем я говорю, также зависят от положительного решения в Белом доме. Поэтому нам нужно больше работать", - подчеркнул Зеленский.

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