Украина выступала за то, чтобы России не было на первом саммите, подчеркнул украинский лидер.

Продолжается война в Украине, и Киев подготовит все пункты плана ко второму мирному саммиту, который состоится в ноябре.

Об этом сообщил в форуме "Украина 2024. Независимость" президент Украины Владимир Зеленский. Он также ответил на вопрос, есть ли у Украины план на случай отказа России участвовать во втором саммите мира.

"Что касается представителей РФ на втором саммите мира - это желание всех стран. Они хотят, они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны. Мы хотели, чтобы на первом саммите их участия не было - нам удалось собрать страны без представителей России. Не просто, но мы собрали большое количество стран и институтов - более 100. Я считаю, что это было очень важно и успешно", - пояснил Зеленский.

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Украинский лидер отметил, что "мы подготовим план". "И представители России, если они захотят присутствовать на втором саммите - они будут присутствовать. Иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран", - подчеркнул президент.

Состоялся Саммит мира - что надо знать

Накануне на идею приглашения РФ на второй саммит мира отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. В частности, он отметил, что украинская формула мира построена на нормах международного права. И поэтому будет интересно увидеть как Россия будет объяснять, почему она не хочет поддерживать ее.

Также он сообщил о желании того, чтобы второй саммит мира состоялся в одной из стран Глобального юга. В то же время он добавил, что на сегодня еще не определено место его проведения.

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