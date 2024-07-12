В частности, для этого надо пользоваться определенным уровнем власти.

Не все лидеры имеют возможность проводить переговоры о мире. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

"Орбан был в Киеве. Я не знал, что он отправится к Путину или потом в Китай. А теперь, нам сказали, что к Трампу. В чем вопрос: куда он поедет завтра? Я не знаю. Может он снова приедет в Украину. Я не знаю", - сказал Зеленский.

В то же время, президент Украины сказал, что не все лидеры имеют возможность по-настоящему вести переговоры.

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"Со всем уважением ко всем странам - большим и малым странам, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Вам нужно иметь определенную власть для этого", - подчеркнул Зеленский.

Визиты Орбана - подробности

Как сообщал УНИАН, с тех пор как с 1 июля Будапешт взял на себя председательство в Совете ЕС на ротационной основе, венгерский лидер Виктор Орбан носится по миру, как кот под метамфетамином.

В Киеве венгерский премьер встретился с Зеленским, а в Москве - с российским лидером Владимиром Путиным. В Пекине Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Орбана, эта глобальная дипломатия призвана принести мир в Украину.

Кроме того, Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Орбан попросил Эрдогана поддержать "венгерскую миротворческую миссию", поскольку, по словам Эрдогана, "Турция до сих пор была единственным успешным посредником в конфликте".

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