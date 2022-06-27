Президент признал, что война вносит коррективы, но Украина продолжит путь в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает увольнение главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, но выступает за реформу СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

В частности, президенту задали вопрос, успеют ли в Украине вовремя провести реформу СБУ в соответствии с требованиями, которые необходимо выполнить в рамках приближения к членству в Европейском Союзе.

"Что касается реформы Службы безопасности Украины, я полностью поддерживаю эту реформу. Закон о реформе был проголосован в первом чтении, правда, это было до войны. Война вносит коррективы. Это правда. Мы будем идти по пути к Европейскому Союзу, но я еще раз подчеркиваю, мы делаем реформы для себя, а не для Европейского Союза. ... Поэтому реформ много, планов много. Я думаю, что даже война не остановит нас от некоторых важных шагов только вперед. Именно такое направление у нас есть", - подчеркнул Зеленский.

Также президент прокомментировал слухи о его намерении уволить главу спецслужбы.

"Что касается руководителя Службы безопасности Украины, во-первых, если бы я хотел его уволить, я думаю, что я бы его уже уволил, а во-вторых, действительно у нас сейчас происходит инспекция всех правоохранительных органов именно за то, что 24 числа, когда было повномаштабне вторжения Российской Федерации на нашу землю, некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и свой народ", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что лично встречается с руководителями областей и слушает доклады о деятельности правоохранительных органов.

"Смена руководства любого правоохранительного органа, потому что мы инспектируем все правоохранительные органы, зависит только от этого (от эффективности работы в защите государства во время войны России против Украины - УНИАН)", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, американское издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен уволить с должности главы Службы безопасности Украины своего давнего друга Ивана Баканова.

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в эфире информационного телемарафона, что вопрос замены руководителя Службы безопасности Украины в настоящее время не рассматривается.

"Я на это время не имею информации, что рассматривается вопрос о замене руководителя Службы безопасности Украины", - говорил он.

Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов отмечал, что война России против Украины может осложнить проведение реформы Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

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