Зеленский не поддерживает увольнение Баканова , но за реформу СБУ / фото REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает увольнение главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, но выступает за реформу СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

В частности, президенту задали вопрос, успеют ли в Украине вовремя провести реформу СБУ в соответствии с требованиями, которые необходимо выполнить в рамках приближения к членству в Европейском Союзе.

"Что касается реформы Службы безопасности Украины, я полностью поддерживаю эту реформу. Закон о реформе был проголосован в первом чтении, правда, это было до войны. Война вносит коррективы. Это правда. Мы будем идти по пути к Европейскому Союзу, но я еще раз подчеркиваю, мы делаем реформы для себя, а не для Европейского Союза. ... Поэтому реформ много, планов много. Я думаю, что даже война не остановит нас от некоторых важных шагов только вперед. Именно такое направление у нас есть", - подчеркнул Зеленский.

Также президент прокомментировал слухи о его намерении уволить главу спецслужбы. 

"Что касается руководителя Службы безопасности Украины, во-первых, если бы я хотел его уволить, я думаю, что я бы его уже уволил, а во-вторых, действительно у нас сейчас происходит инспекция всех правоохранительных органов именно за то, что 24 числа, когда было повномаштабне вторжения Российской Федерации на нашу землю, некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и свой народ", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что лично встречается с руководителями областей и слушает доклады о деятельности правоохранительных органов.

"Смена руководства любого правоохранительного органа, потому что мы инспектируем все правоохранительные органы, зависит только от этого (от эффективности работы в защите государства во время войны России против Украины - УНИАН)", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, американское издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен уволить с должности главы Службы безопасности Украины своего давнего друга Ивана Баканова.

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в эфире информационного телемарафона, что вопрос замены руководителя Службы безопасности Украины в настоящее время не рассматривается.

"Я на это время не имею информации, что рассматривается вопрос о замене руководителя Службы безопасности Украины", - говорил он.

Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов отмечал, что война России против Украины может осложнить проведение реформы Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

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