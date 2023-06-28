Президент Украины заявил, что российские главари должны закончить свою карьеру на скамье подсудимых в Гааге.

Политическое и военное руководство России - это не руководители государства, а бандиты, захватившие контроль над государственными институтами РФ.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая сегодня в Верховной Раде Украины.

Он подчеркнул, что чем больше будет сложностей и колебаний мира относительно справедливости для Украины и украинцев, тем большими могут стать реваншистские настроения в разных частях мира.

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По его словам, неотвратимость наказания должна быть одним из основных иннструментов ограничения преступности и все российские террористы и палачи должны отвечать за содеянное против украинцев и украинок.

"Политическое и военное руководство России не должно избежать правосудия из-за того, что у них якобы есть иммунитет как у руководителей государства. Они не руководители государства, а они бандиты, захватившие контроль над государственными институтами России. И они совершенно обнаглели от безнаказанности и начали терроризировать весь мир. Каждый политический бандит ставит себя за пределы привычных международных отношений", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что каждый актив, принадлежащий государству-террористу или любым лицам из круга президента РФ, должен пойти на компенсацию убытков тем, чьи города и села сожжены, кто потерял родных и близких.

"Руководство России должно закончить свою карьеру на скамье подсудимых в Гааге. Придет время когда международные ордера на арест российских руководителей и их сообщников будут не сенсацией, а просто привычным справедливым рабочим инструментом глобального правосудия", - подчеркнул президент Украины.

Ордер на арест Путина - что известно

Как сообщил УНИАН, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в причастности к депортации детей из Украины. Диктатору и чиновнице грозит арест в 123-х государствах.

В России, которая не является членом МУС, заявили, что не будут признавать каких-либо решений суда. Более того, в начале мая стало известно, что Следственный комитет России готовится объявить в розыск судей Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест военного преступника Путина и его сообщницы Львовой-Беловой.

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