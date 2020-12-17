Президент попросил послов проводить активную работу по привлечению помощи партнеров Украины к восстановлению Донбасса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что основным внешнеполитическим приоритетом является установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сообщил во время выступления на пленарной сессии «Стратегические приоритеты внешней политики Украины» в рамках видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

«Сегодня наш основной внешнеполитический приоритет - это установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации. И это не только враждебные действия против нашей независимости, против Украины. Это вызов всему цивилизованному мировому сообществу", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас упорно работает над тем, чтобы договоренности лидеров стран «нормандской четверки» в Париже были реализованы. Он напомнил, что за год от этой встречи удалось вернуть почти сотню украинских граждан из плена, удается обеспечивать самый продолжительный режим прекращения огня за все годы войны, а конечная задача - прекратить войну и обеспечить мир на украинских условиях.

По слова президента, на повестке дня остается вопрос продления санкций. Принципиально важна и дальнейшая работа над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушение международного права.

Зеленский попросил послов проводить активную работу по привлечению помощи партнеров Украины к восстановлению Донбасса.

"Уже сегодня мы должны думать, как вернуть мирному Донбассу порядок и как вернуть нашему Донбассу спокойствие. Мы уже упорядочиваем подконтрольную территорию Донбасса, которая пострадала от этой войны. Делаем это и усилиями государства, и бизнеса, и за счет наших международных партнеров и их помощи. Результаты видят наши граждане по обе стороны линии соприкосновения. И когда завтра мы уже вернемся на весь оккупированный украинский Донбасс-должны сразу приступить к его восстановлению, к его отстройке», - заявил он.

Президент отметил, что весь этот комплекс задач не только для послов Украины в Берлине и Париже, которые, по его оценке, прекрасно их выполняют.

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Автор: Константин Гончаров