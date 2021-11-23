На этом посту Ростислав Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 592/2021 о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства.

Как сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины, на этой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.

"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – рассказал новоназначенный заместитель руководителя Офиса главы государства.

Справка. Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" ("экономика и предпринимательство") и киевский экономический университет им. Гетьмана ("экономическая теория").

Читайте также"Слугу" Куницкого в Porsche остановили за нарушение ПДД в Харькове (видео)В течение 15 лет работал в промышленности. В 2012-2019 гг. занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Ростислав Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщал УНИАН, 4 ноября президент Украины Зеленский уволил Юлию Свириденко с должности заместителя руководителя Офиса главы государства. Верховная Рада назначила ее первым вице-премьер-министром-министром экономики Украины вместо Алексея Любченко, которого уволили 3 ноября.

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Автор: Лариса Бекета