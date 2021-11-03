Такое решение поддержали 320 депутатов.

Верховная Рада приняла постановление об увольнении Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 320 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Против проголосовал 1 депутат, 20 - воздержались, а 21 - не голосовали.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября стало известно, что Алексей Любченко написал заявление об увольнении с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики.

Напомним, сегодня СБУ пришла с обысками к вице-премьер-министру - министру экономики Украины Алексею Любченко, а также и. о. председателя Государственной налоговой службы Евгению Олейникову, говорится на странице "Евромайдан – EuroMaydan".

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Автор: Богдан Слуцкий