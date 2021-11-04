Теперь министерство возглавляет Юлия Свириденко, которая ранее работала заместителем руководителя Офиса президента.

Верховная Рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 народных депутатов.

Во время выступления в парламенте Свириденко среди основных приоритетов своей работы назвала запуск институтов, которые усилят экономическую политику государства. По ее словам, речь идет об Экспортно-кредитном агентстве, Фонде прямых иностранных инвестиций, Фонде улучшения жилищных условий и тому подобное.

"Все эти институты успешно работают в США и Европе, большинство создано у нас, но не показывают значимых результатов", - сказала Свириденко.

Она также подчеркнула важность пересмотра подхода к государственному финансированию, отметив, что необходимо прекратить просто "проедать" бюджетные средства, а взамен необходимо направить их на продуманные инвестиционные проекты, учтя экономические эффекты.

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Ранее, в сентябре 2019 года Юлию Свириденко назначили на должность заместителя министра, а с июля 2020 года она занимала должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В декабре 2020 года Свириденко назначили заместителем руководителя Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики.

Сегодня, 4 ноября, парламент голосовал за назначение четырех членов Кабинета министров Украины.

В частности, Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а Алексея Резникова - министром обороны Украины.

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Автор: Екатерина Жирий