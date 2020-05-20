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Зеленский: местные выборы состоятся осенью, если завершится эпидемия COVID-19

11:56, 20 мая 2020
Политика
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REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Пока что, если COVID-19 пройдет, будут местные выборы. Нет в этом вопроса. Местные выборы - люди выбирают местную власть», - заявил Зеленский.

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