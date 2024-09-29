В одном из городов, где производятся боеприпасы для обороны Киева, появляются рабочие места и инвестиции.

Производство артиллерийских снарядов для Украины стало настоящим экономическим благом для американских оружейных заводов, в частности, для Скрэнтона в северо-восточной Пенсильвании, где производятся 155-миллиметровые артиллерийские снаряды для ВСУ. Как пишет The Washington Post, с начала вторжения России в Украину правительство США выделило почти 175 миллиардов долларов военной помощи. Однако большая часть этих денег остается в Соединенных Штатах, увеличивая производство на военных заводах и создавая новые рабочие места.

"Компания-подрядчик General Dynamics создала более 200 рабочих мест в Скрэнтоне с 2022 года, а производство артиллерии увеличилось более чем в два раза. Компания Gentex, военный подрядчик в соседнем Карбондейле, штат Пенсильвания, увеличила штат сотрудников на 10 процентов за последний год. Немецкая стекольная компания Schott, производящая высокотехнологичную оптическую продукцию для гражданских и военных нужд в Дурье, штат Пенсильвания, за последние пять лет увеличила количество рабочих мест на десятки", - пишет WP.

Эти рабочие места помогают обратить вспять экономический спад в районе, отмечает WP.

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В течение десятилетий после закрытия угольных шахт и текстильных фабрик уровень безработицы в Скрэнтоне был как минимум на два процентных пункта выше, чем в среднем по стране, говорит Сатьяджит Гош, профессор Скрэнтонского университета, изучающий экономику региона. А сейчас этот показатель зачастую выше национального.

По словам Боба Дуркина, президента местной торговой палаты, город отчаянно нуждается в медсестрах. В связи с быстрым расширением университетов и больниц востребованы электромонтажники для подключения зданий. Также много рабочих мест в сфере розничной торговли нуждаются в заполнении. При этом жилье здесь намного дешевле, чем в крупных городах поблизости.

Для президента США Джо Байдена, который жил в Скрэнтоне до 10 лет, оборонное производство - это и благо для Украины, и бальзам для давнего экономического упадка, пишет WP.

"Подумайте, что произойдет, когда этот завод закроется в Скрэнтоне или где-либо еще по стране, когда школа будет недофинансирована, когда неравенство будет расти все больше и больше. Это сделает средний класс еще более недоступным и лишит достоинства, гордости и надежды общины по всей стране, в том числе и здесь, в Пенсильвании", — сказал президент во время выступления в этом районе.

Визит Зеленского в Пенсильванию

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в Скрэнтоне (Пенсильвания) вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро. Президент поблагодарил работников завода, а также анонсировал, что завод будет увеличивать производство боеприпасов.

Это вызвало возмущение среди республиканцев. В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон расценил это как предвыборное мероприятие в поддержку Камалы Харрис и вмешательство в американские выборы и потребовал от Зеленского уволить посла украины в США Оксану Маркарову, которая организовала этот визит.

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