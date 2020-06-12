Зеленский хочет вернуть вопрос Крыма на повестку дня международного сообщества

По словам президента, годами на международной арене звучали только вопросы прекращения войны на Донбассе, однако война, которая там продолжается, началась именно с Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за возвращение вопроса временно оккупированного Россией Крыма на повестку дня международного сообщества.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Президент Украины поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности нашей страны и проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнения договоренностей Парижского саммита в «нормандском формате». Он также подчеркнул на необходимости возвращения Крыма на повестку дня.

Читайте такжеРезников рассказал, как Украина "вызвала ступор" у россиян на переговорах по Донбассу

«Прошу вас поддерживать вопрос возвращения Крыма в повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», - отметил президент Украины.

В свою очередь премьер-министр Швеции поддержал важность постановки вопроса возвращения Крыма на повестку дня.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Верховная Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира с призывом принять дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания аннексии Крыма и внедрить международный мониторинг их полного соблюдения.

Также ВР призвала международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, используя все возможные санкционные и политико-дипломатические и экономические механизмы с целью прекращения нарушений Россией фундаментальных принципов международного права и требований международного сообщества, в частности деоккупации, восстановления государственного суверенитета Украины над АР Крым и прилегающими водами Черного и Азовского морей.

Кроме того, 2 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что Украина инициирует создание международной платформы относительно деоккупации Крыма.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram