Глава государства заявил, что оккупанты должны знать, что каждый метр украинской земли - это для них абсолютная опасность.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все российские террористы должны знать, что они будут найдены и уничтожены.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении к украинцам.

"Ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжается героическое сопротивление наших военных на Донбассе. В Харьковской области. Давим на врага на юге нашей страны", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что хочет особенно поблагодарить всех украинских артиллеристов, разведчиков, Службу безопасности Украины и всех остальных, кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов боеприпасов.

"Все российские террористы должны знать, что каждый метр украинской земли для них - это абсолютная опасность. И как бы они не пытались спрятаться, где бы это ни было - они будут найдены и уничтожены", - подчеркнул Зеленский.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Зеленский радовался уничтожению российских оккупантов.