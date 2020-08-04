Зеленский дал Авакову понять, кто главный в стране - советник главы ОП

На уточнение журналистов, когда именно состоялся разговор Зеленского и Авакова, актикризовий советник председателя ОП объяснил, что это - "не вопрос одного разговора".

Владимир Зеленский "четко объяснил" министру внутренних дел Арсену Авакову, кто в стране главный, ведь он пытался взять на себя полномочия президента.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал советник по антикризисным коммуникациям председателя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича - безопасность ", - рассказал Подоляк.

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На уточнение журналистов, когда именно состоялся этот разговор, актикризисный советник председателя ОП объяснил, что это - "не вопрос одного разговора".

"Этот вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: "кулуары". Вот в кулуарах определенным образом люди себя ведут. И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович - это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время (на более длительное, чем многие думают, но сразу скажу, что мы не говорим об авторитаризме, полицейском государстве и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это - очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать - Ред.), когда существует чья-либо иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента", - отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 6 июня президент Владимир Зеленский отметил, что Арсен Аваков является "мощным министром".

Напомним, Арсен Аваков работает министром внутренних дел уже более 6 лет. Ряд депутатов обвиняют министра в провале в реформировании полиции и проблемах с расследованием резонансных дел.

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