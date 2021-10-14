Президент в День защитников и защитниц Украины побывал на Донбассе на передовых позициях украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет защищать людей, которые защищают ее на суше, в воде, воздухе и киберпространстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Мариуполе Донецкой области во время речи по случаю Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается в четверг, 14 октября.

"Воспитанные как спартанцы, привыкшие к войне как римляне, они никогда не стремились завоевывать чужих земель, стремились лишь к защите своих алтарей и домашних очагов, с чем они никогда не могли примириться, так это с несвободой", – сказал он.

Президент отметил, что именно так немецкий и французский историк Жан-Бенуа Шерер описывал в своей летописи запорожских казаков.

"Цель современного войска Украины – подражать и приумножать славные традиции Запорожской Сечи. Мыслить шире, шире любых стереотипов, что казаки – это только усы, чуб, люлька и шаровары", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, это особенно важно в этом году – в 30-летие независимости, в 30-летие восстановления независимости Украины.

"Особенно в День защитника, который наконец стал Днем защитников и защитниц Украины. Всем надо осознать вещи, о которых давно говорят в обществе, что не все защитники Украины являются мужчинами, и не все мужчины являются защитниками Украины, не все украинцы защищают ее, а не все, кто ее защищают, являются украинцами", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что слово "защитник" мужского рода, но украинские защитники и защитницы – казацкого рода.

Читайте такжеКак быстро остановить войну на Донбассе и за 5 минут освободить Крым: Арестович раскрыл "рецепт"По словам президента, сегодня украинцы должны вспомнить и поблагодарить всех.

В частности, кроме военных, это добровольцы, волонтеры, врачи, юристы, дипломаты, журналисты, деятели культуры, военные капелланы и другие.

"Наше государство будет защищать людей, которые защищают нашу страну на суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве. Ради нас с вами, ради будущего, ради мира, ради будущего мира", – заявил Зеленский.

Также в Мариуполе президент сказал, что мы никогда не забудем каждого и каждую, кто погиб, защищая наше государство. После его слов погибших почтили минутой молчания.

Украинский лидер во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины также посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщает официальное интернет-представительство президента.

Напомним, 14 октября стало государственным праздником с 2014 года на фоне усиления в обществе идей декоммунизации и вооруженной агрессии России на Донбассе.

Праздник ввел своим указом на то время президент Украины Петр Порошенко. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской Армии и Военно-морского флота.

14 июля 2021 года Верховная Рада изменила название праздника, переименовав День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.

Война на Донбассе – справка УНИАН

Вооруженный конфликт на части востока Украины начался после того, как Россия в 2014 году захватила Крым, начала расшатывать ситуацию на части Донецкой и Луганской областей, поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также ввела свои войска.

Сначала на Донбассе Киев начал антитеррористическую операцию, а после нее на востоке государства был дан старт операции Объединенных сил.

Авторы: Антонина Доломанжи, Татьяна Герасименко, Екатерина Присяжнюк