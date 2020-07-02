Разумков не исключил проведения сегодня внеочередного заседания ВР

Спикер прогнозирует следующее заседание в случае, если будет собрано необходимое количество подписей.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает, что сегодня состоится внеочередное заседание парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время парламентского заседания, отреагировав на предложение председателя фракции “Слуга народа” по поводу инициирования внеочередного заседания ВР для принятия важных законопроектов.

Давид Арахамия на заседании Рады отметил, что сегодня оппозиция все время говорит, что необходимо рассматривать необходимые для государства законопроекты, в том числе по борьбе с COVID-19.

«Сегодня мы собираем подписи и будем проводить внеочередное заседание», - сказал лидер пропрезидентской фракции.

По его словам, на нем должны быть рассмотрены все необходимые для страны законы».

В ответ Разумков отметил: “Письма вам предоставлены, и вы можете собрать 150 подписей. Я не возражаю, если будет поддержка народных депутатов, то я сегодня могу объявить внеочередное заседание».

Как известно, на текущей неделе парламент рассматривает законопроект об игорном бизнесе и фракции оппозиции выступают против его принятия.

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