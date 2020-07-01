По его словам, на следующей пленарной неделе парламент может рассмотреть проект постановления о проведении выборов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит оснований для отмены местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Выборы должны состояться. Сегодня лично я не вижу предпосылок для того, чтобы они были отменены", - подчеркнул спикер.

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Говоря о финансовой составляющей, он отметил, что "часть денег уже выделена".

"То, что будет зависеть от Верховной Рады, на следующей пленарной неделе, я думаю, что будет постановление, согласно нашим полномочиям, о том, чтобы объявить выборы. И мы это обязательно сделаем", - сказал Разумков и добавил, что парламент также готов будет рассмотреть изменения в бюджет, связанные с проведением выборов, в случае их поступления.

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