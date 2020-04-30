В "Слуге народа" рассказали, когда Рада может вернуться к привычному режиму работы

До этого в парламенте планируют еженедельно собирать у фракций их законодательные инициативы и проводить внеочередные заседания.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что после 20 мая Верховная Рада вернется в режим проведения очередных заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга.

"Решили, сегодня приняли решение, что каждую неделю по инициативе парламента мы будем собирать у всех фракций законодательные инициативы, которые они считают срочными. Будем созвать парламентскую внеочередную сессию и будем там голосовать все эти законы", - рассказал Арахамия.

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Кроме того, добавил он, если президент будет обращаться в ВР относительно каких-то законопроектов, которые он считает безотлагательными, то "будем в дополнение к этой внеочередной сессии добавлять другие законопроекты и также голосовать".

"В таком режиме, мы надеемся, мы проработаем где-то 2-3 недели. А после этого, надеемся, что правительство уже как-то улучшит ситуацию с выходом из карантина, и я предполагаю, что где-то 20 мая мы выйдем в режим очередной работы украинского парламента" - сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада решила рассматривать "банковский законопроект" во втором чтении по особой процедуре.