Замглавы ОП пытается протянуть в "Укравтодор" запорожского губернатора – СМИ

По информации СМИ, главу Запорожской ОГА Виталия Туринка по протекции первого замглавы ОП Сергея Трофимова хотят перевести в Укравтодор.

При этом сам Туринок отметился на должности лишь коррупционными скандалами и нулевой эффективностью. Об этом пишут «Буквы».

На днях Сергей Трофимов написал о переходе главы одной из ОГА на должность замглавы Госагентства автодорог Украины. «Продолжаем делать ставки на новые лица и «выращивать» на областном уровне эффективных государственных менеджеров. Поэтому в ближайшее время Офис президента предложит Кабмину кандидатуру одного из глав ОГА на должность замглавы Госагентства автодорог Украины. Уверен, что его назначение может добавить позитивной динамики в реализацию программы «Большое строительство», – написал он.

По информации запорожских СМИ, речь идет о главе Запорожской области Виталие Туринке.

«В сентябре прошлого года новоиспеченного губернатора представлял как раз Сергей Трофимов, который курировал выборы в Запорожье. Главе ОГА не очень удалось продвинуться в реализации целей, а где получилось – реализовывал не он, считают местные журналисты. Да и вице-премьер Михаил Федоров заявил в среду, что область третья с конца по результатам, а против замов главы ОГА открыты криминальные производства», - отмечает издание.

Вместе с тем, в феврале 2020 ряд запорожских депутатов от фракции «Слуги народа» сделали заявление о необходимости замены главы ОГА. «Кадровая политика Виталия Туринка говорит о том, что призрак коррупционера и рейдера Константина Брыля остался в ОГА. Не выдерживается политическая гигиена, назначаются новые конъюктурные чиновники и остаются на должностях старые», – сказано в их заявлении.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что в Запорожской ОГА успешно работает коррупционная схема на дорожных тендерах, к которой причастно руководство облгосадминистрации.

За последние 9 месяцев, сколько работал Туринок в области, госпредприятие «Местные дороги Запорожской области» провело около 70 тендеров на освоение более чем 1 млрд. гривен — в основном на дорожных ремонтных работах в области. При этом якобы составлен список различных фирм, у которых подрядчики госзаказов должны закупать расходные материалы для ремонта и строительства дорог, топливо и т.д.

«Схема получилась «почти легальная» – фирма выигрывает тендер на несколько десятков миллионов, выполняет работу, официально оплачивает стройматериалы, бензин, дизтопливо своим контрагентам, потом получает оплату своих работ из областного бюджета. Но с двумя маленькими замечаниями: без покупок стройматериалов и топлива у «правильных» фирм подрядчик потом ничего не получит за свою работу из бюджета, а цены у этих «правильных» фирм на 30-40% выше рыночных», - писало издание «Евромедиа 24» в материале «Большая стройка» в Запорожье… только через откаты».

Как сообщалось, Кабмин согласовал замену главы Запорожской ОГА, который был «третьим с конца».