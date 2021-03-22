На сайте Верховной Рады обнародован текст проекта закона "О местном референдуме", обсуждение продлится до 11 апреля включительно.

На общественное обсуждение вынесен проект закона "О местном референдуме".

Читайте такжеЗакон "О всеукраинском референдуме" направили на подпись ЗеленскомуСоответствующий законопроект, подготовленный представителями гражданского общества, одобрила рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"С целью учета мнения представителей общественности, прежде всего органов местного самоуправления, территориальных общин, ассоциаций органов местного самоуправления, этот законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

Текст законопроекта обнародован на сайте Верховной Рады.

"Предложения и замечания к законопроекту принимаются в электронном виде на электронный адрес: localreferendum@gmail.com. Общественное обсуждение продлится до 11 апреля 2021 года включительно", - отметили в пресс-службе.

Закон Украины "О местном референдуме"

Согласно обнародованному для общественного обсуждения документу, новый закон определяет "правовые основы осуществления народного волеизъявления через местный референдум, его организацию и порядок проведения".

Предметом местного референдума может быть:

выражение недоверия местному совету и (или) сельскому, поселковому, городскому голове;

утрата силы нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или отдельными его положениями;

утверждение устава территориальной общины или изменений к нему;

утверждение программы развития территориальной общины или изменений в ней;

другой вопрос местного значения, отнесенный Конституцией и законами Украины к сфере влияния территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

Не могут быть предметом местного референдума вопросы:

которые являются предметом всеукраинского референдума;

противоречащие положениям Конституции и законов Украины;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к компетенции других органов публичной власти;

по реализации отдельных полномочий органов исполнительной власти, предоставленных органам местного самоуправления законом (делегированные полномочия);

которые касаются местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

по реализации полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц по принятию новых нормативно-правовых актов, внесению в них изменений (кроме признания утратившими силу актов, отдельных их положений);

относительно внесения изменений, отмены актов индивидуального действия органов местного самоуправления;

по реализации полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц по принятию актов индивидуального действия, внесения в них изменений, их отмены.

Законопроект предусматривает, что принятые на местном референдуме решения являются обязательными для выполнения на соответствующей территории. Решение, принятое на местном референдуме по инициативе общины, может быть изменено исключительно путем местного референдума не ранее чем через три года со дня его принятия.

Все местные референдумы должны быть добровольными, голосование однократным, личным и тайным, процесс референдума публичным и открытым.

Право голоса на местном референдуме будет иметь гражданин Украины, достигший ко дню его проведения 18 лет, избирательный адрес которого отнесен к территории общины, где проводится местный референдум.

При этом военнослужащие срочной службы, граждане Украины, которые проживают за рубежом, а также лица, признанные судом недееспособными, и граждане Украины, которые по приговору суда находятся в местах лишения свободы, не имеют права голоса на местном референдуме.

Расходы на подготовку и проведение местного референдума, инициированного местным советом, покрываются за счет местного бюджета и фондов субъектов процесса местного референдума.

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Авторы: Надя Пришляк, Катерина Комолова