По словам президента, это усилит влияние общин на деятельность местной власти и принятие ключевых решений именно на местах.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость принять законодательство о местных референдумах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседании Совета развития громад и территорий в Киеве.

По словам президента, одной из задач украинской власти должна стать разработка и принятие законодательства о местных референдумах.

"Это усилит влияние общин на деятельность местной власти и принятие ключевых решений именно на местах. Мы должны выйти на окончательную формулу правления на местном уровне - "общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют", - подчеркнул Зеленский.

Закон о референдуме в Украине

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26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612), внесенный президентом.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом в соответствии с Конституцией Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; об утрате действия законом или отдельными его положениями.

Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.

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Автор: Константин Гончаров