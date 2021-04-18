ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге якобы за шпионаж и сбор данных закрытого характера.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что задержание консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге могло готовиться заранее по спланированному сценарию и быть провокацией.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Суспильному".

"С самого начала стало понятно, что это банальная провокация. Он встретился с одной из своих знакомых. Она начала доставать какие-то непонятные материалы. Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ России", - сказал Енин.

Российские спецслужбы инкриминируют украинскому консулу сбор закрытых сведений, однако, по словам заместителя министра, Сосонюк был едва знаком с собеседницей, которая эти данные ему якобы передала.

Читайте такжеПоявилось видео задержания украинского консула Сосонюка в России"Он (Сосонюк - УНИАН) никогда не обращался к ней и к любому другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", - рассказал Енин.

Представитель министерства отметил, что задержание украинского консула длилось около одного часа, сейчас он находится в безопасности, на территории консульского учреждения.

"В течение ближайших суток мы будем способствовать его эвакуации в Украину. Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность", - сообщил замминистра.

Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге: что известно

16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

В спецслужбе утверждали, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных российских правоохранительных органов.

В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и носит "явно враждебный характер в отношении Российской Федерации".

В украинском МИДе выразили возмущение инцидентом.

Впоследствии стало известно, что Россия высылает украинского консула, задержанного в Петербурге.

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Автор: Катерина Комолова