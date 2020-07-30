Украина и Беларусь усиливают границу после задержания "вагнеровцев"

Украина и Беларусь договорились активизировать действия между пограничниками.

Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".

Читайте такжеЭто все инсинуации: в Кремле отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси

Об этом сообщает министерство иностранных дел Беларуси. "С украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах".

В сообщении отмечается, что 30 июля в связи с задержанием боевиков в МИД Беларуси поочередно пригласили посла России Дмитрия Мезенцева и советника-посланника, и. о. руководителя посольства Украины в Беларуси Петра Врублевского.

Российской стороне сообщили о задержании группы боевиков ЧВК "Вагнера". Кроме того, у посла России запросили "обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения" в Беларуси указанной группы лиц, многие члены которой имеют "доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах", в том числе на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Также отмечается, что с учетом того, что некоторые боевики имеют украинское происхождение и украинское гражданство, МИД Беларуси также запросил релевантную информацию у Врублевского. Эти данные нужны для "всестороннего анализа и оценки причин" присутствия боевиков в стране.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram