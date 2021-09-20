Франка-Вальтера Штайнмайера в поездке будет сопровождать супруга.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину с рабочим визитом.

По данным ведомства федерального президента, он полетит в Киев 6 октября по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер (первая леди ФРГ - УНИАН) отправятся в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Там они примут участие в мероприятии, посвященном 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру", - говорится в сообщении.

Помимо церемонии в Мемориальном центре Холокоста запланированы также дискуссии с участниками мероприятия.

Читайте такжеDie Welt: Штайнмайер забыл жертв нацистов в Украине, когда защищал "Северный поток-2""Более подробная информация о программе посещения будет опубликована позже", - отметили в ведомстве.

В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел с Франком-Вальтером Штайнмайером встречу в рамках визита в Германию. Среди прочего собеседники уделили внимание ситуации безопасности на востоке Украины и стремлению Украины стать членом Евросоюза и НАТО.

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Автор: Катерина Комолова