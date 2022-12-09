По словам Шуфрича, семеро депутатов "ОПЗЖ" ушли в армию, но некоторые уже вернулись в парламент.

Скандальный политик Нестор Шуфрич, который представляет запрещенную в Украине пророссийскую партию "ОПЗЖ", рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения России хотел с автоматом в руках защищать Верховную Раду.

На вопрос, есть ли среди коллег Шуфрича с бывшей "ОПЗЖ" те, кто ушел на фронт, он ответил: "Да, много. Где-то семеро. Они пошли в тероборону, потом в армию".

Далее Шуфрич рассказал о "небольшом отряде", в который он вступил.

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"Мы нескольких убедили вернуться к работе в парламенте, куда их выбрали украинские граждане. Сейчас трое служат в армии. В первые дни мы все были с автоматами в руках. Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом в руках готов был защищать Верховную Раду", - сказал Шуфрич для "Детектор медиа".

Добавим, что Шуфрич до сих пор имеет мандат народного депутата, а также возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Нестор Шуфрич: скандалы

В марте этого года Шуфрича поймали на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины. Скандальный политик объяснил свои действия странно: говорит якобы "делал селфи".

Затем Шуфрич выехал из Украины якобы для лечения ребенка.

В ноябре Шуфрич оказался среди членов НОК, но после общественного давления написал заявление, где сложил полномочия.