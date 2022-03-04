Задержание провели сами военные.

Пророссийского нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича задержали.

Об этом в Facebook сообщил бывший советник пятого президента Юрий Бирюков.

Бирюков опубликовал фото, на котором Шуфрич сидит в закрытом помещении и держит мобильный телефон.

По словам Бирюкова, депутата поймали на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины.

Задержание провели сами военные.

"Кто задержал Шуфрича – тот 206-й батальон. Фотографировать наши позиции – занятие глупое и стремное", - написал Бирюков.

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