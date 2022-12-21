Президенты США и Украины имеют много тем для обсуждения.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что будет рад сегодня встретить президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

"Я надеюсь, что ваш перелет проходит хорошо, Владимир. Я рад встретить вас здесь. Есть о чем поговорить", - заявил Байден в микроблоге Twitter.

Таким образом президент США прокомментировал сообщение президента Украины, что тот отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины.

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Визит Зеленского в США: что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня, 21 декабря, посетит Вашингтон.

По информации пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, на встрече с Байденом планируется обсуждение сотрудничества двух стран, в частности касательно укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, поддержки ее суверенитета и восстановления территориальной целостности.

Президент Украины также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Зеленский в 21:00 по киевскому времени прибудет в Белый дом для встречи с Байденом. Ориентировочно в 23:30 должна начаться совместная пресс-конференция президентов Украины и США.

Визит Зеленского связан с объявлением нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву. В этот пакет войдет ЗРК Patriot.