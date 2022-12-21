Ориентировочно в 23:30 должна начаться совместная пресс-конференция президентов Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский в 21:00 по киевскому времени прибудет в Белый дом для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

В частности, в 21:00 по киевскому времени Байден будет встречать Зеленского в Белом доме. Об этом сообщается в публичном расписании президента США.

В 21:30 должна начаться двусторонняя встреча Байдена и Зеленского. Ориентировочно в 23:30 должна начаться совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.

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Визит Зеленского в США: что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня, 21 декабря, посетит Вашингтон.

По информации пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, на встрече с Байденом планируется обсуждение сотрудничестве двух стран, в частности по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, в поддержке ее суверенитета и восстановление территориальной целостности.

Президент Украины также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Визит Зеленского связан с объявлением нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву. В этот пакет войдет ЗРК Patriot.

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