Бежавший в РФ Янукович в который раз назвал события Революции достоинства "государственным переворотом".

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию, в годовщину расстрелов на Майдане напомнил о себе и в который раз назвав события Революции Достоинства "государственным переворотом".

Читайте такжеШмыгаль считает, что санкции ЕС против некоторых соратников Януковича "уже отыграли свою роль"Заявление от Януковича обнародовал его адвокат Виталий Сердюк в соцсети. "Верховная Рада сегодня приняла постановление о так называемой «революции достоинства», в реальности – вооруженном государственном перевороте 2014 года. Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных", - выразил свое мнение Янукович.

"Майдан называется «ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы». С учетом событий последних 7 лет в истории Украины, подобная формулировка звучит издевательски", - добавил бывший президент, отметив, что спустя 7 лет Майдан продолжает разделять страну.

Он считает, что в поисках лучшей жизни за рубеж выехали более 10 млн украинцев, а "преступники разгуливают на свободе или даже находятся во власти".

По мнению Януковича, иностранцы диктуют украинской власти свои условия.

Не забыл в своем заявлении Янукович и об аннексированном Крыме и войне на Донбассе. Однако, по его мнению, виновата в этом не Россия, а "именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко". Беглый президент добавил в своем заявлении, что они "должны понести самое суровое наказание".

Постановление Рады о Революции достоинства

Накануне годовщины расстрелов на Майдане Верховная Рада приняла постановление, которое определяет Революцию достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Расстрелы на Майдане

18-20 февраля 2014 года на Майдане были расстреляны около сотни протестующих.

После расстрелов на Майдане тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию, вывозя "нажитое" имущество и деньги грузовиками из резиденции в Межигорье.

Вслед за Януковичем в РФ бежал тогдашний премьер-министр Николай Азаров. Кроме того, там же скрываются от украинского правосудия и силовики, которые принимали участие в убийстве протестующих.

Расследование убийств протестующих на Майдане продолжается до сих пор.

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Автор: Ирина Погорелая