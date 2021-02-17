В законопроекте также содержится норма, согласно которой это может происходить без объявления в международный розыск и касаться тех, кто скрывается от наказания за расстрелы на Майдане.

Верховная Рада предусматривает возможность заочного осуждения находящихся в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня принят в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования» (регистрационный номер 2164).

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«За» проголосовали 299 народных депутатов.

В пояснительной записке сказано, что проект закона разработан с целью обеспечения неотвратимости наказания лиц, которые совершили уголовное преступление и с целью избежания уголовной ответственности выехали или находятся в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Народный депутат Александра Устинова (фракция «Голос») отметила, что для того, чтобы сегодня заочно осудить тех, которые сейчас находятся в России, на оккупированных территориях, в частности, речь идет о «беркутовцах» - беглецах, нужно человека объявить в межгосударственный или международный розыск.

По ее словам, межгосударственный - это только по странам СНГ, а Россия отказывается выдавать подозреваемых, поскольку это не отвечает её интересам, в частности, бывшего генпрокурора Виктора Пшонку, бывшего главу МВД Виталия Захарченко, «причастных к убийствам на Майдане».

«Мы не можем этих людей объявить в международный розыск, потому что они были на топовых позициях, и Интерпол этого не будет делать. Поэтому нам нужен инструмент, чтобы сейчас тех людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях, объявить в розыск и заочно осудить», - отметила Устинова.

Что еще предусмотрено законопроектом

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности в части первой статьи 281 УПК предусмотреть два основания для объявления в розыск подозреваемого: когда местонахождение подозреваемого неизвестно; когда подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Изменениями в статью 193 УПК предусмотрена возможность рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и её избрания в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске.

Законопроектом предусмотрено, что в случае избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части первой статьи 281 УПК Украины, срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

Согласно законопроекту, основаниями для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства определяется уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебному вызову следственного судьи, суда и вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск.

Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 314 УПК относительно возможности осуществления подготовительного судебного заседания без участия обвиняемого в производстве, где осуществлялось специальное досудебное расследование.

При этом Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады в своем заключении отмечает, что законопроект нуждается в доработке, поскольку предложенные им изменения в УПК содержат коррупционные риски, что позволит в любом уголовном производстве провести специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство без участия и даже без ведома подозреваемого, обвиняемого (например, путем его объявления в государственный розыск) при отсутствии реальных оснований для этого.

Дела Майдана: как движется расследование

16 февраля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делам Майдана за прошлый год получено 20 разрешений на осуществление специального досудебного расследования.

В то же время она отметила, что законодательство, регулирующее процедуру заочного осуждения, остается несовершенным. По ее словам, это должен решить законопроект 2164, который должна рассмотреть Верховная Рада.

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Автор: Надя Пришляк