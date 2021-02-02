Адвокат уточнил, что речь о последнем деле о подписании "Харьковских соглашений".

Экс-президент Виктор Янукович пригласил следователей в Ростов-на-Дону, чтобы они вручили ему подозрение по делу о подписании "Харьковских соглашений" в 2010 году.

Об этом в Facebook сообщил адвокат подозреваемого Виталий Сердюк.

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"Виктор Янукович обратился в Офис Генпрокурора и Государственного бюро расследований с просьбой прибыть по месту его временного проживания в России для выяснения всех необходимых вопросов по действующим делам", – говорится в сообщении.

Адвокат уточнил, что речь о последнем деле о подписании "Харьковских соглашений", в рамках которого Януковичу вручили новое подозрение.

Что известно о последнем деле

28 января украинские правоохранители сообщили о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене. По утверждению следователей, он в 2010 году оказал помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины.

Речь о так называемых Харьковских соглашениях между тогда еще президентом России Дмитрием Медведевым и главой украинского государства Виктором Януковичем. Документом под предлогом получения скидки на природный газ был продлен на 25 лет срок пребывания российского флота в Крыму.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины за поставку газа, а затем в его погашение, в частности путем якобы предоставления скидки, бесплатно разместила свой флот в Крыму.

В Офисе генпрокурора напомнили, что именно военные из российского флота принимали непосредственное участие в оккупации Россией Крыма в 2014 году.

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Автор: УНИАН