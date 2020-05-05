Судьи КС, помогавшие Януковичу узурпировать власть, проходят в деле как свидетели – источник

Эти судьи Конституционного суда в 2010 году признали неконституционным закон, которым властные полномочия президента, правительства и парламента перераспределялись в пользу правительства и парламента.

Судьи Конституционного суда, которые помогали экс-президенту Украины Виктору Януковичу узурпировать власть в стране, проходят в уголовном производстве об отмене конституционной реформы 2004 года в качестве свидетелей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Офисе генерального прокурора.

Речь идет о судьях, которые в сентябре 2010 года признали неконституционным закон Украины № 2222-IV от 8 декабря 2004 года в связи с якобы нарушением процедуры его рассмотрения и принятия. Этим законом властные полномочия президента, правительства и парламента перераспределялись в пользу правительства и парламента.

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"Судьи КС были допрошены по этому делу как свидетели", - сказал собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России. Экс-президент является фигурантом еще нескольких производств.

4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

В указанном уголовном производстве расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины. Тогда Конституционный суд возобновил действие Основного Закона в редакции 1996 года, признав нарушение процедуры внесения парламентом изменений в Конституцию от 8 декабря 2004 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада постановлением возобновила действие Конституции 2004 года.