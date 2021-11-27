Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий" 22 февраля 2014 года.

Бывший президент Украины Виктор Янукович оспорит в суде постановление Верховной Рады о его устранении с должности президента.

Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый Президент намерен оспорить законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", - написал он.

Он напомнил, что 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады приняли Постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины".

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Кирасир назвал это решение антиконституционным и заявил, что постановление "можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте".

"В Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного Президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или растоптав закон захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем", - считает он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

23 февраля парламент принял постановление "О возложении на председателя Верховной Рады Украины обязанностей Президента Украины согласно со статьей 112 Конституции Украины"

Янукович заявил, что считает себя законным президентом страны.

24 февраля в то время исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.

По словам Авакова, Янукович вылетел из Киева в Харьков 21 февраля, переночевал там, потом вертолетом перелетел в Донецк, откуда самолетом пытался вылететь, но пограничники не позволили ему это сделать, и он на автомобиле выехал в Крым, где остановился в частной резиденции и не использовал ни одну государственную резиденцию.

Автор: Лидия Селезнева