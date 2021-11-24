Речь идет об исключении из санкционного списка министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.

Послы Европейского союза согласились исключить из санкционного списка министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины. Сейчас в списке осталось всего 7 человек", - сообщил журналист.

Санкции против окружения Януковича

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против экс-президента Виктора Януковича и чиновников времен его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушения прав человека.

Читайте такжеЯнукович заявил, что украинцы восемь лет "не знают правду о Майдане": деталиВ 2020 году ЕС решил снять санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

5 марта 2021 года ограничительные меры сняли с бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил причину исключения соратников Януковича из санкционного списка Европейского Союза. В частности, украинские правоохранительные органы не продемонстрировали ощутимый прогресс в расследованиях дел окружения Януковича.

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Автор: Марта Гичко