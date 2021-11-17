Следствием также установлено, что с 18 по 20 февраля руководство государства и правоохранительных органов отдавало указания на применение силы и оружия к митингующим.

Во время самых кровавых событий Майдана в 2014 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович 11 раз говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал заместитель начальник Департамента по "делам Майдана" Денис Иванов.

Он напомнил, что сегодня было завершено досудебное расследование в отношении Януковича и еще 9 экс-чиновников.

По словам Иванова, было расследовано 1019 эпизодов дела, охватывающих период с 18 по 20 февраля 2014 года. В течение этих трех дней были убиты 67 митингующих, пострадало 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя.

Следствием установлено, что во время активной фазы противостояний на Майдане Независимости и прилегающих улицах происходили оперативные совещания руководителей правоохранительных органов и президента, телефонные соединения и соединения специальной связью

Прокурор подчеркнул, что таких соединений было очень много.

Читайте такжеДела Евромайдана: девяти участникам преступной группы Януковича сообщили о новых подозренияхВ частности, с 18 по 20 февраля между начальником ГУ МВД украины в Киеве Валерием Мазаном и его заместителем, начальником милиции общественной безопасности Петром Федчуком было 139 соединений, а между бывшим командующим внутренних войск (ныне – Нацгвардия) Станиславом Шуляком и Мазаном - 47. Также известно, что между Шуляком и экс-заместителем министра внутренних дел Виктором Ратушняком было 16 соединений, а между Федчуком и Ратушняком - 17.

Кроме того, в этот период руководители правоохранительных органов и Янукович специальной правительственной связью соединялись с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов.

В частности, Янукович осуществил 11 соединений с Путиным. Тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко 12 раз общался с тогдашним министром внутренних дел РФ, а экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко - трижды связывался с тогдашним директором российской ФСБ.

"Все эти обстоятельства свидетельствуют, во-первых, о том, что эти соединения происходили в самую активную фазу применения физического насилия, специальных средств и огнестрельного оружия к митингующим. Во-вторых, о том, что все эти лица были осведомлены о применении подчиненными сотрудниками спецсредств, огнестрельного оружия и физического насилия. В-третьих, в совокупности с другими сведениями эти данные свидетельствуют о том, что они отдавали устные указания на применение тех или иных мер к протестующим", - отметил Иванов.

Он уточнил, что особенностью этого расследования является то, что все подозреваемые в настоящее время скрываются на территории России.

Украина принимала меры для установления местонахождения подозреваемых, в частности, по этому поводу в Россию было направлено более 20 запросов, во всех запросах РФ отказала.

Кроме того, в РФ было направлено более 10 запросов о выдаче этих лиц, которые там также отклонили.

Суд над Януковичем - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, правоохранители сообщили о завершении досудебного расследования дела Януковича и 9 чиновников, которое охватывает события с 18 по 20 февраля 2014 года.

Читайте такжеПодозрение в госизмене: в Украине заочно арестовали АзароваВсех подозреваемых будут судить заочно, поскольку они с 2014 года скрываются от органов следствия и суда. Сейчас стороне защиты сообщено о завершении и предоставления доступа к материалам досудебного расследования, после чего дело направят в суд.

Подозреваемыми по делу являются: бывший президент Украины Янукович, председатель СБУ Александр Якименко и его заместитель Владимир Тоцкий, министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, руководитель ГУ МВД Украины в г. Киеве Валерий Мазан, командующий внутренних войск МВД Сергей Шуляк, министр обороны Павел Лебедев, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут" Серги Косюк, начальник милиции общественной безопасности Петр Фетчук.

По данным следствия, они с превышением власти и служебных полномочий и без законных оснований организовали применения сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Членами преступной группы во главе с экс-президентом в первой половине дня 18 февраля 2014 года организовано силовой разгон участников уличного шествия к Верховной Раде в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, которая предполагала ограничение полномочий президента Украины. Кроме того, после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" "Беркута" и вооружения "титушек" огнестрельным оружием.

Читайте такжеСына Януковича заочно арестовали по делу о"Межигорье"В Офисе генпрокурора рассказали, что действия экс-президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего же пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен материальный ущерб на сумму более 16 млн грн.

Подозреваемым инкриминировали организацию совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

Автор: Антонина Доломанжи